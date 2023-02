US-Präsident Biden während seiner Rede in Warschau (AP / Evan Vucci)

Zu der Gruppe im sogenannten "Bukarest 9"-Format gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Zu den Beratungen wird auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet.

Hintergrund von Bidens Besuch und den Beratungen ist der nahende erste Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Russland war am 24. Februar 2022 dort einmarschiert. Gestern sagte Biden in einer Rede in Warschau, dass der Westen in seiner Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen werde.

