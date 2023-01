Biden sagte am Rande eines Besuches in Mexiko-Stadt, er werde bei den Ermittlungen in vollem Umfang kooperieren. Er wisse nichts über den Inhalt der Dokumente. Alle Unterlagen seien dem Nationalarchiv übergeben worden. Biden bestätigte, dass seine Anwälte beim Ausräumen des Büros in einem abgesperrten Schrank eine Kiste mit Unterlagen gefunden hätten.

Nach Berichten von US-Medien geht es um potenziell als vertraulich oder geheim eingestufte Unterlagen aus Bidens Zeit als Vizepräsident. Das Justizministerium untersucht den Fall. Der Fund ist brisant mit Blick auf einen ähnlich gelagerten Fall aus jüngster Zeit: Gegen den früheren Präsidenten Trump laufen Untersuchungen wegen der Mitnahme umfangreicher geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.