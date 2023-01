Joe Biden (r) und Andres Manuel Lopez Obrador (l) (Andrew Harnik / AP / dpa / Andrew Harnik)

Es sei an der Zeit, dem Vergessen, der Vernachlässigung und der Geringschätzung Lateinamerikas und der Karibik ein Ende zu setzen, sagte er bei einem Treffen mit US-Präsident Biden in Mexiko-Stadt. López Obrador warb für eine engere wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit auf dem amerikanischen Kontinent. Dafür sprach sich auch Biden aus. Er betonte aber dabei, die USA hätten in den vergangenen Jahren bereits viel für die Länder auf dem Kontinent getan. Der Blick müsse sich auch auf andere Weltregionen richten.

Heute wird in Mexiko-Stadt ein Nordamerikagipfel abgehalten, an dem neben López Obrador und Biden der kanadische Premierminister Trudeau teilnimmt. Dabei geht es unter anderem um das Thema Migration.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.