Ein russischer Panzer in der Nähe der Grenze zur Ukraine (picture alliance/dpa/Sputnik | Sergey Pivovarov)

In einem Telefonat zwischen US-Präsident Biden und dem französischen Staatschef Macron bestand nach Angaben aus Paris Einigkeit, dass der Truppenrückzug nachprüfbar sein müsse. Nach Aussage von Nato-Generalsekretär Stoltenberg gibt es an der Grenze zur Ukraine noch keine nennenswerten Zeichen der Deeskalation. Er sagte in Brüssel, wenn bei Truppenbewegungen Kriegsgerät zurückgelassen werde, könnte man sehr schnell wieder zurückkehren und einsatzfähig sein.

Bundeskanzler Scholz hatte zuvor in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Der SPD-Politiker bezeichnete den angekündigten Teilabzug der Streitkräfte als gutes Zeichen. Er hoffe, dass ein weiterer Abzug folge. Scholz stellte erneut klar, dass eine militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende Konsequenzen hätte. Putin betonte, man wolle keinen Krieg in Europa. Deshalb fordere sein Land Sicherheitsgarantien. Der russische Staatschef äußerte seine Bereitschaft, weiter mit dem Westen in Fragen der europäischen Sicherheit zusammenzuarbeiten.

15.02.2022