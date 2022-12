Frankreichs Präsident Macron (l.) und US-Präsident Biden (r.) am Weißen Haus in Washington (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Nach einem Treffen im Weißen Haus in Washington sagte Biden, er stehe - in Absprache mit den NATO-Partnern - für ein Gespräch mit Präsident Putin bereit. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einem Ende der Kampfhandlungen bereit sei. Biden und Macron zeigten auch Einigkeit darüber, dass Russland für Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Moskau hat bisher jegliche Vorwürfe im Zusammenhang mit Gräueltaten zurückgewiesen.

Nach Kritik Macrons am neuen US-Klimaschutzgesetz zeigte sich Biden kompromissbereit. In dem Gesetz werden amerikanischen Herstellern von Umwelttechnik und Elektroautos Steuervorteile gewährt - was nach Einschätzung der EU europäische Produzenten benachteiligt. Biden sprach wörtlich von "Macken" im Gesetz. Man werde zur Zufriedenheit der europäischen Seite nachjustieren, betonte der US-Präsident.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.