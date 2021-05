US-Präsident Biden wird im kommenden Monat zum ersten Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Putin zusammenkommen. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, stimmte Putin einem Vorschlag Bidens zu. Das Treffen soll demnach am 16. Juni in Genf stattfinden.

Bei dem Gespräch sollen die Corona-Pandemie, regionale Konflikte, Atomwaffen und die bilateralen Beziehungen thematisiert werden. Das Weiße Haus in Washington erklärte, man wolle wieder Vorhersagbarkeit und Stabilität in den Beziehungen zu Russland herstellen.

Belastetes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen beiden Staaten ist stark belastet. Die USA werfen Russland unter anderem Einmischungen in ihre Wahlen und den großangelegten SolarWinds-Hackerangriff im vergangenen Jahr vor. Scharfe Kritik wird in Washington auch an Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt und am Vorgehen gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny laut.

Biden: Putin ein "Mörder"

Biden hat bereits seinem Vorgänger Donald Trump wiederholt eine zu nachgiebige Haltung gegenüber Putin vorgeworfen. Nach seinem Amtsantritt im Januar verschärfte Biden den Ton gegenüber Moskau deutlich. Mitte März antwortete er in einem Fernsehinterview auf die Frage, ob er Putin für einen "Mörder" halte, mit "Das tue ich." Mitte April verwiesen die USA dann zehn russische Diplomaten des Landes und verhängten neue Sanktionen gegen Russland. Die Regierung in Moskau wies als Reaktion darauf zehn US-Diplomaten aus. Im Mai setzte Russland die USA zudem auf seine Liste "unfreundlicher" Staaten.

Schweiz freut sich auf Gipfel

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin begrüßte, dass Genf Austragungsort des Treffens wird. Parmelin schrieb per Twitter, er hoffe auf gute Gespräche beider Seiten zugunsten ihrer Länder und der Weltgemeinschaft.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.