Ukraine-Krise Biden und Putin kündigen Telefonat an - Russische Marine beginnt Manöver vor Krim

Nach zahlreichen Gesprächen auf hoher politischer Ebene über den Ukraine-Konflikt wollen US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin heute miteinander sprechen. Am Abend sei ein Telefonat geplant, teilten sowohl das Weiße Haus in Washington als auch der Kreml in Moskau mit.

12.02.2022