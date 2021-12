Ukraine-Konflikt Biden und Putin sprechen in Videoschalte über Spannungen im russisch-ukrainischen Grenzgebiet

US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin beraten derzeit in einer Videokonferenz über die jüngsten Truppenbewegungen im russisch-ukrainischen Grenzgebiet. Die USA und die Ukraine werfen Russland vor, eine Militärinvasion in dem Nachbarland vorzubereiten, was Moskau abstreitet.

07.12.2021