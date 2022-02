Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) trifft US-Präsident Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses. (Kay Nietfeld/picture alliance/dpa)

Er freue sich auf die enge Zusammenarbeit. Scholz bezeichnete beide Länder als "engste Verbündete". Bidens Regierungssprecherin, Psaki, sagte, die USA arbeiteten mit Deutschland daran, sicherzustellen, dass die Pipeline Nord Stream 2 im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine nicht in Betrieb gehe. Scholz erklärte, in diesem Fall werde der Westen "schnell, zügig und entschlossen" handeln. Alle möglichen Sanktionen lägen auf dem Tisch. Zuletzt hatte es in den USA Kritik am Festhalten Deutschlands an der Gaspipeline gegeben, sowie an der Absage, Waffen in die Ukraine zu liefern.

Westlichen Angaben zufolge hat Russland mehr als 100.000 Soldaten und schweres Kriegsgerät entlang der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Ukraine, aber auch westliche Geheimdienste warnen vor einem drohenden Einmarsch. Russland bestreitet dies und führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.