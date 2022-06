Die Teilnehmer des G7-Gipfels (imago)

US-Präsident Biden erklärte, das Programm solle allen Menschen weltweit zugute kommen, vor allem auch in den Entwicklungsländern. Unter anderem sei ein Ausbau der digitalen Infrastruktur geplant. Demnach stellen die USA 200 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln bereit. Der Beitrag der EU summiert sich auf 300 Milliarden Euro. Italiens Ministerpräsident Draghi betonte, dass ein Teil der Investitionen für die Gasinfrastruktur und den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Afrika genutzt werden sollte. Japan beteiligt sich mit 65 Milliarden Dollar, womit unter anderem der Bau von Flughäfen, Häfen und Eisenbahnverbindungen im Indopazifik realisiert werden soll.

Gegengewicht zu China

Mit dem Vorhaben wollen die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen eine Alternative zu Chinas globalem Investitionsprogramm bilden. Mit dem Programm "Neue Seidenstraße" erschließt Peking derzeit neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika sowie innerhalb Asiens.

Scholz betont Geschlossenheit

Zudem lobte Scholz die Geschlossenheit der Staatengruppe bei ihrem Vorgehen gegen Russland. Er sagte, die G7, aber auch die EU und die Nato hätten bei der Unterstützung der Ukraine von Anfang an eng zusammengestanden und gemeinsam gehandelt. Damit habe Putin nicht gerechnet, und dies bereite dem russischen Präsidenten sicher unverändert Kopfschmerzen. Alle G7-Staaten seien besorgt über die Krisen, die man gegenwärtig zu bewältigen habe. In einigen Ländern gebe es sinkende Wachstumsraten, steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störungen der Lieferketten. Das seien alles keine kleinen Herausforderungen. "Und deshalb müssen wir auch gemeinsam Verantwortung tragen", sagte der Bundeskanzler. Er bekräftigte, die führenden demokratischen Industriestaaten teilten ein gemeinsames Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Weitere Sanktionen gegen Russland

Die USA, Großbritannien, Japan und Kanada wollen nach Angaben der britischen Regierung in Kürze die Einfuhr von russischem Gold in ihre Länder verbieten. Der britische Premierminister Johnson sagte, Gold sei Russlands wichtigstes Exportgut außerhalb des Energiebereichs. Die EU will sich nach den Worten ihres Ratspräsidenten Michel der Sanktion anschließen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.