USA-Deutschland

Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden im Oval Office werden sich nächste Woche wiedersehen. (Archivbild) (picture alliance / Consolidated News Photos / Oliver Contreras - Pool via CNP)

Wie ein Regierungssprecher in Berlin weiter mitteilte, will Scholz seinen Besuch in Washington auch dazu nutzen, um mit Vertretern von Senat und Repräsentantenhaus ins Gespräch zu kommen. Präsident Biden hatte den Kongress um neue Hilfen für die Ukraine in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar gebeten. Bei Teilen der Republikaner stößt dies auf Ablehnung. Sie fordern für ihre Zustimmung weitere Maßnahmen gegen illegale Migration an der Grenze zu Mexiko. Bis spätestens Sonntag will der Senat einen neuen Entwurf für ein Hilfspaket für die Ukraine vorstellen, wie der demokratische Mehrheitsführer Schumer mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.