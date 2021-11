Joe Biden und Xi Jinping bei einem virtuellen Treffen. (Susan Walsh/AP/dpa)

Dabei wurde nach Angaben des Weißen Hauses auch die Menschenrechtslage in der Volksrepublik angesprochen. Biden habe sich besorgt über Chinas Umgang mit der Minderheit der Uiguren in Xinjiang, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong sowie das Vorgehen in Tibet geäußert.

Xi wiederum warnte die USA vor einer Konfrontation. Beide Seiten müssten konstruktiv mit ihren Differenzen umgehen, um zu verhindern, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vom Kurs abkämen und außer Kontrolle gerieten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.