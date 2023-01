US-Präsident Biden im Weißen Haus (Archivbild) (dpa / AP / Susan Walsh)

Seine Regierung werde bis zu 30.000 Migranten aus Venezuela, Kuba, Haiti und Nicaragua erlauben, regulär in die USA einzureisen, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllten, sagte Biden. Sie müssten sich vorher registrieren lassen und einer Überprüfung unterziehen. Zudem bräuchten Antragsteller einen Bürgen in den USA. Dann sei es möglich, zwei Jahre lang legal in den Vereinigten Staaten zu leben und zu arbeiten. Biden betonte, im Gegenzug sollten 30.000 illegale Einwanderer pro Monat aus den genannten Ländern nach Mexiko abgeschoben werden.

Die Republikaner werfen dem Demokraten Biden eine zu laxe Flüchtlingspolitik vor. Am Sonntag will der Präsident erstmals seit seinem Amtsantritt an die Grenze zu Mexiko reisen. Geplant ist ein Besuch im texanischen El Paso.

