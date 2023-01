Die USA werden keine F-16-Flugzeuge an die Ukraine liefern. (AP/dpa/Susan Walsh)

Biden antwortete in Washington auf die entsprechende Frage mit "Nein". Dagegen schloss Frankreichs Staatspräsident Macron eine Lieferung von Kampfflugazeugen an die Ukraine nicht aus. Macron nannte bei einem Besuch in den Niederlanden allerdings eine Reihe von Bedingungen. So müsse die Ukraine eine offizielle Anfrage stellen, was bisher nicht geschehen sei. Auch müsse unter anderem sichergestellt werden, dass die Kampfflugzeuge nur der Verteidigung der Ukraine dienten - und nicht dazu, Zitat, "russischen Boden zu berühren". Der niederländische Regierungschef Rutte sagte seinerseits, es gebe keine Tabus, aber eine Lieferung von Kampfjets wäre ein großer Schritt. Auch Rutte betonte, bislang liege keine Anfrage aus Kiew vor.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.