US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin

Bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine würden die USA und ihre Verbündeten entschlossen reagieren, mit hohen Kosten für Russland, sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses in Washington. Sein Land werde weiter auf Diplomatie setzen, um den Konflikt beizulegen, sei aber gleichermaßen auch auf andere Szenarien vorbereitet, betonte Biden demnach in dem gut einstündigen Telefonat.

Putin beklagte nach Angaben des Kreml fehlenden Druck des Westens auf die Ukraine, damit Kiew seine Verpfichtungen erfüllt. Der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, bei den US-Warnungen vor einem möglicherweise bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine handele es sich um "Hysterie". Uschakow bezeichnete das Gespräch dennoch als "ziemlich ausgewogen und sachlich".

Auch Außenminister der USA und Russlands telefonieren

Zuvor hatten die Außenminister beider Länder, Blinken und Lawrow, per Telefon miteinander gesprochen. Lawrow bezichtigte die US-Regierung, eine Kampagne gegen sein Land zu führen. Berichte über eine bevorstehende russische Invasion in die Ukraine entbehrten jeglicher Grundlage und seien nichts weiter als Propaganda. Zudem erneuerte Lawrow Vorwürfe, die USA sowie die Europäische Union hätten Sicherheitsvorschläge Russlands ignoriert. Zur Stunde telefonieren US-Präsident Biden und Putin miteinander.

Macron kritisiert Putin

Putin hatte am Nachmittag bereits telefonisch mit seinem französischen Amtskollegen Macron gesprochen. Wie die Regierung in Paris mitteilte, wies Macron Putin in dem 90 Minuten dauerndem Gespräch darauf hin, dass die jüngsten Eskalationen von russischer Seite nicht mit ernsthaft geführten Verhandlungen in Einklang zu bringen seien. Die russische Marine hatte heute früh vor der Halbinsel Krim ein Manöver begonnen. Mehr als 30 Schiffe der Schwarzmeerflotte hätten die Häfen Sewastopol und Noworossijsk verlassen, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA. Das Manöver sei Teil einer größer angelegten und länger geplanten militärischen Übung, hieß es.

Anschließend telefonierte Macron mit Bundeskanzler Scholz, wie ein Sprecher bestätigte. Man habe sich vor den anstehenden Reisen von Scholz kurz über die Lage ausgetauscht. Scholz wird am Montag in der Ukraine und am Dienstag in Russland erwartet.

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj warf westlichen Vertretern vor, mit Warnungen vor einer bevorstehenden russischen Invasion in seinem Land Panik zu schüren. Selenskyj forderte Belege für angebliche Angriffspläne auf die Ukraine vorzulegen. In der Hauptstadt Kiew beteiligten sich mehrere tausend Menschen an Demonstrationen. Teilnehmer trugen ukrainische Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie "Ruhm der Ukraine" und "Invasoren müssen sterben".

Auswärtiges Amt ruft Deutsche zu Ausreise aus Ukraine auf

Am Mittag hatte das Auswärtige Amt vor dem Hintergrund der Militärpräsenz Russlands an der Grenze zur Ukraine alle deutschen Staatsbürger in dem Land aufgerufen, auszureisen. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte in Kairo, man beobachte im Ukraine-Konflikt eine Eskalation. Jeder Staatsbürger solle prüfen, ob die Anwesenheit in der Ukraine zwingend erforderlich sei.

Russland hat mehr als 100.000 Soldaten nahe der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Westliche Staaten befürchten deshalb einen Einmarsch in das Nachbarland. Russland bestreitet das.

