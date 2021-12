US-Präsident Biden sieht sein Land bei der Bekämpfung der Omikron-Variante gut gesrüstet. (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI )

In einer Ansprache in Washington sagte Beiden, man sei bereit und werde das durchstehen. Er kündigte außerdem an, Krankenhäuser mit weiterem Militärpersonal zu unterstützen, mehr Impfmöglichkeiten zu schaffen und die Testkapazitäten zu erweitern. Biden betonte erneut, wie wichtig die Impfung im Kampf gegen das Virus sei, da sie vor einer schweren Erkrankung schütze. Wer geimpft sei, könne die Feiertage so verbringen wie geplant, sagte der Präsident. An die Ungeimpften gerichtet sagte er, deren Entscheidung könne den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC sind inzwischen rund drei Viertel aller Neuinfektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.