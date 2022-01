US-Präsident Joe Biden (picture alliance / Consolidated News Photos)

Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Erst am Montag hatte Biden 8.500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt. In Litauen kamen gestern vier Kampfflugzeuge der dänischen Luftwaffe an, die gemeinsam mit vier polnischen Maschinen den Luftraum über den baltischen Staaten überwachen sollen.

Auch Großbritannien erwägt die Entsendung frischer Truppen in osteuropäische Nato-Staaten. Die "Times" berichtet, Premierminister Johnson werde an diesem Wochenende die Maßnahmen prüfen. Im Gespräch sind demnach auch die Lieferung von Kampfflugzeugen und die Entsendung von Kriegsschiffen.

