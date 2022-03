US-President Joe Biden hält eine Rede vor dem Königsschloss in der polnischen Hauptstadt Warschau. (AP)

Im Weißen Haus in Washington sagte Biden, dass Putin wegen des Angriffskriegs - so wörtlich - "nicht an der Macht bleiben könne", werde er nicht zurücknehmen. Er habe mit seinen Worten eine "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht - aber keine neue US-Politik verkündet. Es sei zudem nicht sein Ziel gewesen, die Situation zu eskalieren.

Biden hatte die Wortwahl in seiner Rede am Samstag in Warschau verwendet. Der Kreml reagierte darauf mit der Warnung, die Äußerung sei "alarmierend".

