US-President Joe Biden hält eine Rede vor dem Königsschloss in der polnischen Hauptstadt Warschau. (AP)

Im Weißen Haus in Washington sagte Biden, dass Putin wegen des Angriffskriegs - so wörtlich - "nicht an der Macht bleiben könne", werde er nicht zurücknehmen. Er habe mit seinen Worten eine "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht - aber keine neue US-Politik verkündet. Es sei zudem nicht sein Ziel gewesen, die Situation zu eskalieren. Biden hatte die Wortwahl in seiner Rede am Samstag in Warschau verwendet. Kreml-Sprecher Peskow nannte die Bekräftigung Bidens in einem Interview mit dem US-Sender PBS alarmierend und für Putin persönlich beleidigend.

Zur Frage eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen betonte er, dies würde nur im Fall einer existenziellen Bedrohung Russlands geschehen. Jeglicher Ausgang der Kämpfe in der Ukraine aber sei dafür kein Grund, erklärte Peskow weiter.

