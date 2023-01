US-Präsident Joe Biden während einer Pressekonferenz (picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA)

Brasiliens Regierung habe die volle Unterstützung der USA, teilte er via Twitter mit. Der Wille des brasilianischen Volkes dürfe nicht untergraben werden. Auch EU-Ratspräsident Michel erklärte, er verurteile das Vorgehen der Angreifer "auf das Schärfste". Seine volle Unterstützung gelte Präsident Lula da Silva, der von Millionen Brasilianern in fairen und freien Wahlen demokratisch gewählt worden sei. Ähnlich äußerten sich die Regierungen in Frankreich und Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.