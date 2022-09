Biden während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York (AP / Evan Vucci)

Mit den jüngsten Entscheidungen mache Russland alles noch viel schlimmer, sagte Scholz in New York. Auch die von Moskau angekündigten Scheinreferenden würden niemals akzeptiert werden. Zuvor hatte sein Sprecher betont, man könne sich den Schritt nur so erklären, dass der russische Angriff in der Ukraine bislang nicht erfolgreich verlaufen sei.

Frankreichs Präsident Macron nannte die Ankündigungen Putins einen Fehler. Die Welt müsse Putin nun maximal unter Druck setzen. Auch die Regierungschefs von Polen und Tschechien forderten weitere Unterstützung für die Ukraine. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, die Teilmobilmachung sei ein weiterer Beweis dafür, dass Putin nicht am Frieden interessiert sei. China forderte unterdessen die Konfliktparteien auf, einen Waffenstillstand durch Dialog zu erzielen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte der "Bild"-Zeitung, Moskau habe Probleme mit seinem Militärpersonal. Putin liefen die Einheiten weg. In Russland rief die Antikriegsbewegung Wesna zu Protesten auf. Der inhaftierte Oppositionelle Nawalny sagte in einem Video, dieser kriminelle Krieg werde immer schlimmer.

