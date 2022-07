Nahost-Reise

Biden warnt Kronprinz Mohammed bin Salman vor künftigen Gewaltakten gegen Regierungskritiker

US-Präsident Biden hat bei seinem Besuch in Saudi-Arabien im Gespräch mit Kronprinz Mohammed die Ermordung des Journalisten Khashoggi angesprochen und vor weiteren Gewaltakten gegen Regierungskritiker gewarnt. Biden erklärte in der Hafenstadt Dschidda, er halte den Kronprinzen für persönlich verantwortlich für den Mord an Khashoggi.

16.07.2022