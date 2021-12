US-Präsident Biden während seines Telefonats mit dem russischen Präsidenten Putin. (AP)

Die USA und ihre Verbündeten würden ansonsten entschlossen antworten, sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses. Russland müsse die Spannungen mit der Ukraine deeskalieren.

Putin wiederum warnte Biden davor, schwerwiegende Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Dies wäre ein kolossaler Fehler und würde einen Riss in die Beziehungen zwischen Washington und Moskau bringen, hieß es aus dem Kreml.

Biden und Putin telefonierten 50 Minuten lang. Das zweite Telefonat der beiden Staatschefs binnen eines Monats erfolgte vor dem Hintergrund der Spannungen um den massiven russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Der Westen befürchtet, Russland könnte das Nachbarland angreifen. Moskau weist das zurück. Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar in Genf zusammenkommen.

