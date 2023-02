Polen-Besuch

US-Präsident Biden warnt Russland bei seiner Rede in Warschau eindringlich vor einem Angriff auf NATO-Staaten. (AP Photo/ Evan Vucci) (AP / Evan Vucci)

Biden sagte in einer Rede in Polen vor dem Warschauer Königsschloss, die USA stünden felsenfest zum NATO-Bündnis. Ein Angriff gegen ein Mitglied sei ein Angriff gegen alle. Außerdem erklärte der US-Präsident, die USA und Europa wollten Russland nicht kontrollieren oder zerstören. Der Westen habe auch nicht vorgehabt, Russland anzugreifen, wie Staatschef Putin behaupte. Biden bekräftigte zudem die Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Das habe er bei seinem Besuch in Kiew auch Präsident Selenskyj persönlich zugesichert, sagte Biden. Polens Präsident Duda appellierte an die NATO-Staaten, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen, damit sich das Land verteidigen könne.

Putin hatte in einer Rede an die Nation angekündigt, den atomaren Abrüstungsvertrag "New Start" mit den USA auszusetzen. Das Außenministerium in Moskau erklärte am Abend, dass sich Russland derzeit noch an das Abkommen aus dem Jahr 2010 halte.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.