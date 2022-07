Nahost-Reise

US-Präsident Biden wird von Kronprinz Mohammed bin Salman in Dschidda empfangen. (AFP)

Dem Gremium gehören unter anderem Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Zu dem Treffen im saudi-arabischen Dschidda werden außerdem die Staats- und Regierungschefs von Ägypten, Jordanien und dem Irak erwartet. Thema dürfte unter anderem die Bedrohung durch den Iran sein, der seinen Einfluss in der Region in den vergangenen Jahren ausgebaut hat. Außerdem könnten Wasser- und Lebensmittelknappheit sowie die weltweite Energiekrise auf der Agenda stehen.

Vor seiner Ankunft in Saudi-Arabien hatte Biden offen gelassen, ob er die Ermordung des saudischen Journalisten Kashoggi 2018 in Istanbul ansprechen würde. Er tat es schließlich mit deutlichen Worten. Biden erklärte in der Hafenstadt Dschidda, er halte den Kronprinzen für persönlich verantwortlich für den Mord an Khashoggi. Dieser habe aber jedoch jede Verantwortung bestritten. Nach seinen eigenen Worten hat Biden außerdem deutlich gemacht, dass weitere Gewalt gegen Regierungskritiker eine Antwort der Vereinigten Staaten zur Folge hätte.

Khashoggi war 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden . In Saudi-Arabien wurden fünf Personen im Zusammenhang mit der Tat zum Tode verurteilt. Die Urteile wurden später in Haftstrafen umgewandelt.

