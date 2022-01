US-Präsident Biden (Chip Somodevilla / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Am Rande eines Termins in Philadelphia dankte Biden zugleich der Polizei, die alle Geiseln unverletzt habe befreien können. Dies sei eine großartige Arbeit gewesen. Etwa zehn Stunden nach Beginn der Geiselnahme gestern hatte ein Einsatzkommando die Synagoge in der Kleinstadt Colleyville unweit von Dallas gestürmt. Drei Menschen wurden befreit, darunter der Rabbi. Ein Mann war zuvor freigelassen worden. Der Geiselnehmer kam bei dem Einsatz ums Leben.

Die Polizei äußerte sich nicht zu dem Motiv des Täters, der den Ermittlern zufolge die britische Staatsbürgerschaft besaß. Medienberichten zufolge hatte er die Freilassung einer Pakistanerin verlangt, die in den USA wegen Terrorvorwürfen inhaftiert ist.

