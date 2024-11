US-Präsident Biden (Susan Walsh/AP/dpa)

Er habe Trump in einem Gespräch eine friedliche Amtsübergabe am 20. Januar zugesagt, sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Man akzeptiere die von den Bürgerinnen und Bürgern getroffene Entscheidung. Die Abstimmung habe gezeigt, dass das Wahlsystem der USA integer, fair und transparent sei und man darauf vertrauen könne. Biden lobte die unterlegene Kandidatin der Demokraten, Harris, und betonte, Rückschläge seien zwar unvermeidlich, man dürfe jedoch nie aufgeben.

Unterdessen gratulierte Russlands Präsident Putin Trump nun doch zu dessen Wahlsieg und erklärte, er sei grundsätzlich zu einem Dialog bereit. Kremlsprecher Peskow hatte gestern erklärt, Putin werde Trump nicht gratulieren.

