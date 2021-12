US-Präsident Biden während seines Telefonats mit dem russischen Präsidenten Putin. (AP)

Biden wolle unter anderem mit Selenskyi die Vorbereitungen für die weiteren geplanten Gespräche mit Moskau erörtern.

Für den 9. und 10. Januar ist ein Treffen von russischen und amerikanischen Diplomaten beider Seiten in Genf vorgesehen. Die NATO will dann am 12. Januar mit der russischen Seite sprechen. Hintergrund ist der massive Truppenaufzug an der Grenze zur Ukraine. Der Westen befürchtet, russische Truppen könnten in die Ukraine einmarschieren.

