ASEAN-Gipfel in Phnom Penh, Kambodscha (Vincent Thian / AP / dpa / Vincent Thian)

Das Ziel der Zusammenarbeit sei ein Indo-Pazifik, der "frei und offen stabil und blühend, widerstandsfähig und sicher" sei, betonte Biden. Mit der Zusammenarbeit sollten "Herausforderungen vom Südchinesischen Meer bis Myanmar" gelöst werden. Damit spielte der US-Präsident auf die Krise im früheren Birma nach dem Militärputsch und indirekt auch auf die umstrittenen Territorialansprüche Chinas in dem Seegebiet an, die ein ständiger Konfliktherd zwischen Peking und mehreren Asean-Staaten sind. Denn China beansprucht weite Teile des Südchinesischen Meeres, wo auch Nachbar-Staaten Ansprüche auf Inseln, Atolle und Riffe erheben. Durch das rohstoffreiche Meeresgebiet geht ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs. Bidens Vorstoß wird daher in diesem Zusammenhang auch als Versuch gewertet, ein Gegengewicht zu den chinesischen Machtansprüchen in der Region zu schaffen.

Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung

Weiteres Thema beim Gipfel war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiews Außenminister Kuleba forderte die Asean-Staaten auf, Russland dazu zu drängen, das auslaufende Getreideabkommen zu verlängern und Moskau daran zu hindern, "Hungerspiele" mit der Welt zu spielen. Das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide endet in einer Woche. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten und versorgt viele ärmere Länder. Kuleba traf sich in Phnom Penh auch mit US-Außenminister Blinken. Dieser sagte der Ukraine weitere Unterstützung zu. Die Erfolge um Cherson seien ein weiteres Zeugnis für die starke Hilfe durch die Vereinigten Staaten und die Welt. Blinken übte zudem scharfe Kritik an Russland, das die Energieinfrastruktur in der Ukraine gezielt zerstöre. Die Angriffe hätten schreckliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Die USA seien entschlossen, die kritische Infrastruktur zu verteidigen, zu ersetzen und zu reparieren. Kuleba dankte für die Unterstützung. Die russische Aggression richte sich nicht nur gegen die Ukraine.

Treffen mit Lawrow?

Kuleba würde nach eigenen Angaben ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Betracht ziehen, sollte dieser danach fragen. Eine Gelegenheit dazu bestünde vielleicht schon bei diesem Gipfel. Kuleba betonte allerdings, Russland habe Gespräche bislang nur als Deckmantel für seine fortgesetzte Aggression benutzt. Derweil setzt sich die Türkei weiter für einen Dialog zwischen Moskau und Kiew ein. Präsident Erdogan sprach von einem "Friedenskorridor" ähnlich dem Getreidekorridor, den man geschaffen habe. Zugleich warf er den USA und anderen westlichen Ländern vor, die Führung in Moskau zu provozieren, ohne näher darauf einzugehen, was er damit meinte.

Kritik an Nordkorea

Auch die wiederholten Raketenstarts von Nordkorea sorgten beim Asean-Gipfel für Unruhe. Japans Ministerpräsident Kishida sprach von einer ernsthaften Bedrohung für die internationale Gemeinschaft durch das Verhalten Nordkoreas. Solche Provokationen durch Machthaber Kim Jong Un dürften nicht toleriert werden, betonte Kishida. Er will morgen mit Südkoreas Präsident Yoon und US-Präsident Biden zusammenkommen, der ebenfalls am Asean-Treffen teilnimmt. Auch bei diesen Gesprächen soll die Eskalation mit Nordkorea ein zentrales Thema sein. Am Montag will Biden vor Beginn des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali erstmals seit seinem Amtsantritt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.