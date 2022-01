US-Präsident Joe Biden kündigte die Nominierung einer schwarzen Frau als Richterin am Supreme Court an (imago images/UPI Photo)

Dies sei seiner Ansicht nach überfällig, sagte Biden in Washington. Er habe noch keine Entscheidung zu einer bestimmten Kandidatin getroffen, wolle die Nominierung aber vor Ende Februar bekanntgeben. Einer der neun Richterposten am Supreme Court wird im Sommer frei, weil der 83-jährige Richter Breyer in den Ruhestand geht. Breyer bestätigte heute entsprechende Meldungen von gestern.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.