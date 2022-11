ASEAN-Gipfel in Phnom Penh, Kambodscha (Vincent Thian / AP / dpa / Vincent Thian)

Diese Länder stünden im Mittelpunkt der Indo-Pazifik-Strategie seiner Regierung, sagte Präsident Biden beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Asean-Staaten in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Das Ziel der Zusammenarbeit sei ein Indo-Pazifik, der "frei und offen, stabil und blühend, widerstandsfähig und sicher" sei, sagte Biden. Mit der Zusammenarbeit sollten Herausforderungen vom Südchinesischen Meer bis Myanmar gelöst werden. Damit spielte der US-Präsident auf die Krise in Myanmar nach dem Militärputsch und indirekt auch auf die umstrittenen Territorialansprüche Chinas im Südchinesischen Meer an. Dieser Streit ist ein ständiger Konfliktherd zwischen Peking und mehreren Asean-Staaten. UNO-Generalsekretär Guterres sagte, die Weltgemeinschaft und auch die Vereinten Nationen hätten in Myanmar versagt. Die Lage dort sei ein endloser Albtraum.

