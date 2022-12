Das Weiße Haus in Washington: Die US-Regierung will dem afrikanischen Kontinent 55 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. (picture-alliance/Fotostand)

Im Laufe des Tages wird auch Präsident Biden erwartet. Zum Auftakt hatte das Weiße Haus erklärte, man werde den Staaten Afrikas in den kommenden drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. Damit sollten Investitionen in die Wirtschaft sowie in die Gesundheits- und Sicherheitssysteme gefördert werden. Die Bemühungen der US-Regierung gelten auch als Reaktion auf das Engagement Chinas und Russlands, die sich bereits seit Längerem intensiv auf dem afrikanischen Kontinent wirtschaftlich einbringen.

