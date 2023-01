US-Präsident Joe Biden reist an die Grenze zu Mexiko (Archivbild). (AFP / Getty Images / Chip Somodevilla)

Sein Amtskollege López Obrador empfing ihn auf dem Flughafen Felipe Ángeles nördlich von Mexiko-Stadt. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte das Thema Migration stehen. Morgen wollen López Obrador und Biden dann mit dem kanadischen Premierminister Trudeau zum sogenannten Nordamerika-Gipfel zusammenkommen.

Vor seiner Ankunft in Mexiko-Stadt hatte Biden erstmals seit Amtsantritt die Südgrenze der USA bei El Paso im Bundestaat Texas besucht. Gouverneur Abbott warf der Regierung in Washington Versagen vor. Amerika erlebe die schlimmste illegale Einwanderung in der Geschichte des Landes, sagte der Politiker von der oppositionellen Republikanischen Partei.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.