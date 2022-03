US-Präsident Joe Biden hat in Polen US-Soldaten besucht. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)

In der Stadt Rzeszow in der Nähe der ukrainischen Grenze kam Biden am Nachmittag mit in der Region stationierten amerikanischen Soldaten sowie Vertretern von Hilfsorganisationen zusammen. Nach Angaben des Weißen Hauses machte sich der Präsident ein Bild der Hilfsbemühungen für die ukrainischen Flüchtlinge. Noch am Abend reist Biden nach Warschau weiter. In der polnischen Hauptstadt wird er morgen mit Staatschef Duda über den Krieg sprechen.

Am Rande des EU-Gipfels war Biden in Brüssel zuvor mit EU-Kommissionschefin von der Leyen zusamengekommen. Dabei wurde angekündigt, dass die USA gemeinsam mit internationalen Partnern in diesem Jahr 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich in die EU liefern werden, um russische Importe zu ersetzen.

In Brüssel erörtert der Gipfel neue Entwürfe einer Abschlusserklärung. Unter den Teilnehmern gibt es Streit über die künftige Energie-Politik.

