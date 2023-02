US-Präsident Biden und der Präsident der Ukraine, Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Biden traf in der Hauptstadt mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen. Dabei sicherte er der Ukraine die - Zitat - "unerschütterliche Unterstützung" der USA zu und kündigte weitere Waffenlieferungen an. Das Land soll unter anderem Munition für den Raketenwerfer vom Typ Himars und Radargeräte zur Luftraumüberwachung erhalten. Der US-Präsident stellte auch weitere Sanktionen gegen russische Eliten und Unternehmen in Aussicht. Selenskyj bewertete den Besuch Bidens als ein extrem wichtiges Zeichen der Unterstützung für alle Ukrainer.

Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington hatte die US-Regierung Russland im Vorfeld über den Biden-Besuch informiert. Der US-Präsident reiste anschließend weiter zu einem Besuch in die polnische Hauptstadt Warschau.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.