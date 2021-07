Impfpflicht für Millionen Bundesbeschäftigte, Covid-Impfungen künftig als Teil des Impfkanons für US-Soldaten, die Aufforderung an private Arbeitgeber, ihre Beschäftigten zu Impfschutz zu verpflichten und Lob für Lokalverwaltungen, die dies ebenfalls tun – das sind neue Töne im Kampf der US-Regierung zur Eindämmung der Pandemie. Harte Maßnahmen in einem Land, in dem vielen Menschen die persönliche Freiheit wichtiger ist als das Gemeinwohl.

Präsident Biden nimmt mit seiner Ankündigung Protest und Abwehr in Kauf. In vielen konservativ regierten Bundesstaaten explodieren die Infektionszahlen, doch die Antwort darauf bleibt dieselbe: Masken und Impfungen seien die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, so der texanische Gouverneur Abbott, als er heute per Dekret texanischen Kommunen verbat, eine Masken- oder Impfpflicht anzuordnen.

Kein US-Präsident trifft gerne Entscheidungen, die in weiten Teilen des Landes unpopulär sind, und die eine Kehrtwende bedeuten in der bisherigen Strategie gegen Covid. Dass Biden es trotzdem tut, zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Die US-Regierung glaubt offenbar nicht mehr daran, auch den letzten Skeptiker mit einem breiten Angebot, mit Appellen und Anreizen zur Impfung bewegen zu können. Der Grund dafür ist so einfach wie alarmierend: es bleibt keine Zeit mehr dafür.

Die Delta-Infektionen schießen insbesondere im Süden und im Mittleren Westen in die Höhe. Ein uramerikanischer Ausdruck der freien Entscheidung jedes Einzelnen, lieber krank zu werden als sich impfen zu lassen.

Aber hier geht es um weit mehr als um eine Pandemie der Ungeimpften. Immer mehr Menschen mit Impfschutz erkranken an Delta, Millionen Kinder, für die es noch keinen Impfstoff gibt, sind akut gefährdet und alle, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Auf dem Spiel stehen aber auch alle Planungen für die Rückkehr in eine gewisse Normalität: Regelunterricht an Schulen und Universitäten, wirtschaftliche Erholung, ein Ende des allgemeinen Ausnahmezustands.

Am Dienstag sorgte die Oberste Gesundheitsbehörde CDC für Verwirrung, als sie dringend empfahl, drinnen wieder Masken zu tragen. Wir sind doch geimpft, lautete die irritierte Reaktion vieler Menschen. Inzwischen sind die Erkenntnisse veröffentlicht, die die Empfehlung auslösten. Geimpfte verbreiten Delta ebenso wie Ungeimpfte. Der Krieg habe sich verändert, warnt das CDC. Deshalb greift der US-Präsident zu neuen Waffen.

