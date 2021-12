USA Bidens Sozial- und Klimapaket droht wegen Abweichler das Aus

In den USA droht einem der innenpolitischen Kernvorhaben von Präsident Biden das Aus. Bidens demokratischer Parteikollege, der Senator Manchin aus West Virginia, kündigte an, im Senat in Washington gegen das geplante billionenschwere Sozial- und Klimapaket des Präsidenten zu stimmen. Manchin hält es für zu teuer.

19.12.2021