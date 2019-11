In Bielefeld haben laut Polizei rund 14.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Sie versammelten sich unter dem Motto "Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen". Anlass war eine gleichzeitig stattfindende Kundgebung zur Unterstützung einer mehrfach verurteilten, inhaftierten Holocaust-Leugnerin. Zu diesem Aufmarsch mit rund 230 Teilnehmern hatte die Partei "Die Rechte" aufgerufen - am 81. Jahrestag der Pogromnacht. Nach Angaben der Polizei wurden elf Menschen vorübergehend festgenommen.



Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 markierte im nationalsozialistischen Deutschland den Beginn der systematischen Vernichtung der Juden. Viele wurden getötet, jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen niedergebrannt.



Die frühere Präsidentin des Zentralsrats der Juden, Knobloch, sagte auf einer Gedenkveranstaltung in München, auch heute fühlten sich jüdische Menschen in Deutschland wieder unsicher. Sie rief dazu, Antisemitismus stärker zu bekämpfen.