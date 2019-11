Die Grünen kommen in Bielefeld zu ihrem dreitägigen Bundesparteitag zusammen.

Nach einer Auftaktrede des Kovorsitzenden Habeck wollen die Delegierten unter anderem über die Situation von Mietern beraten. Der Grünen-Vorstand schlägt vor, ein Recht auf Wohnen in das Grundgesetz aufzunehmen. Zudem soll ein Rechtsanspruch auf Wohnungstausch geschaffen werden, damit beispielsweise ältere Menschen eine Wohnung, die sie als zu groß empfinden, mit einer jungen Familie tauschen können.



In der Klimapolitik streben die Grünen höhere Abgaben für den Ausstoß von CO2 an. Daraus sollen einem Leitantrag zufolge 100 Euro pro Bürger zurückgezahlt werden.



Für morgen sind die Vorstandswahlen der Partei angesetzt. Die beiden Kovorsitzenden Baerbock und Habeck wollen sich in ihren Ämtern bestätigen lassen.