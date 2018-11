In Bielefeld haben rund 6.000 Menschen gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten protestiert.

Zu der Gegendemonstration hatten mehrere Bündnisse, Parteien und Initiativen aufgerufen. Oberbürgermeister Clausen von der SPD sagte, man wolle keine Nazis in Bielefeld. In der Stadt lebten mehr als 100 Nationen der Welt friedlich miteinander, so Clausen laut einem Bericht der "Neuen Westfälischen". Rund 400 Anhänger der Partei "Die Rechte" waren vor das Bielefelder Landgericht gezogen, um anlässlich des 90. Geburtstages der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck für ihre Freilassung zu demonstrieren. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.