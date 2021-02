Die Künstlerin Maria Eichhorn wird 2022 im Deutschen Pavillon auf der 59. Biennale in Venedig ausstellen.

Das teilte der Kurator des Pavillons, Yilmaz Dziewior, in Köln mit. Man habe mit ihr eine international viel beachtete Künstlerin ausgewählt, betonte Dziewor, der Direktor des Kölner Museums Ludwig ist. Eichhorn sei für ihre konzeptuelle Vorgehensweise ebenso bekannt wie für ihren feinsinnigen Humor. Nur wenige hätten sich künstlerisch so vielfältig und intensiv mit der deutschen Geschichte und deren Auswirkungen auf die Gegenwart beschäftigten wie Maria Eichhorn.



Die in Berlin lebende Künstlerin hat ihr Werk in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in renommierten Institutionen sowie auf internationalen Biennalen ausgestellt. Sie lehrt seit 2003 an der Zürcher Hochschule der Künste.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.