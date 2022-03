"Unter den aktuellen Umständen ist es nicht länger möglich, in Russland aktiv zu sein." (AFP/Roslan Rahman )

Die Gehälter der etwa 1.800 russischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden noch bis zum Jahresende weiterbezahlt, teilte das Unternehmen in Amsterdam mit. Der Rückzug aus Russland werde insgesamt etwa 400 Millionen Euro kosten. Man sei geschockt und sehr betrübt, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt und intensiviert habe. Unter diesen Umständen sei es nicht länger möglich, in Russland aktiv zu sein. Heineken hatte zunächst beschlossen, seine Geschäfte mit Russland auszusetzen. Der Export von Bier wurde daraufhin bereits stoppt. Der Konzern produzierte in Russland aber noch in mehreren Brauereien lokale Biere.