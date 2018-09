Der bayrische Ministerpräsident Söder hat in einer Wahlkampfrede gefordert, Kindergeldzahlungen ins Ausland zu begrenzen.

Auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayrischen Abensberg sagte der CSU-Politiker wörtlich: "Zahlen wir das Kindergeld in Deutschland an unsere Kinder und beenden wir den Transfer an irgendwelche Kriminelle in Europa".



Sechs Wochen vor der bayerischen Landtagswahl finden die traditionellen Reden von Spitzenpolitikern in Bierzelten auf dem Gillamoos in diesem Jahr besondere Beachtung. Für die SPD sprach die Bundesvorsitzende Nahles. Sie rief zum Widerstand gegen Rechtsextremismus auf. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Chemnitz sagte sie, man dürfe nicht zulassen, dass der rechte Mob die Straßen beherrsche. Die Wurzeln der Ausschreitungen seien Nationalismus und Rassismus, nicht aber die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel, betonte Nahles.