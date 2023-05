In ganz Großbritannien feierten die Menschen auf Straßenfesten, wie hier in Chalfont St. Giles bei London. (AFP / BEN BIRCHALL)

Premierminister Sunak hatte den Tag zum Feiertag nach der Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla erklärt. Die Briten sind unter dem Stichwort "Big Help Out" aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Zwecke und freiwilliges Engagement zu nutzen. Auch Mitglieder der königlichen Familie werden an verschiedenen Orten des Vereinigten Königreichs für den guten Zweck mithelfen.

Der gestrige Sonntag stand ebenfalls im Zeichen der Krönungsfeierlichkeiten. Über 20.000 Menschen waren zu einem Popkonzert am Schloss Winsor gekommen. Zudem gab es im ganzen Vereinigten Königreich Straßenfeste.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.