Deutschland hat seine Klimaziele im Jahr 2020 eingehalten. Das geht aus der Klimabilanz hervor, die Bundesumweltministerin Schulze gemeinsam mit dem Umweltbundesamt in Berlin vorgestellt hat.

Demnach lagen die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr um 40,8 Prozent unter dem Stand von 1990 und um 8,7 Prozent unter dem Stand von 2019. Schulze führte aus, dass fast alle Sektoren die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz einhalten konnten. Am deutlichsten sei der Fortschritt bei der Energiewirtschaft. Nach Einschätzung der SPD-Politikerin zeigen sich hier vor allem die Folgen des Kohleausstiegs. Im Verkehrsbereich mache sich dagegen vor allem die Corona-Pandemie bemerkbar. Hier gehe es darum, die erreichten Fortschritte in Nach-Corona-Zeiten zu retten. Im Gebäudesektor wurden etwas mehr Emissionen verzeichnet als nach dem Klimaschutzgesetz eigentlich erlaubt. Die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken.



Die Grünen und die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderten den massiven Ausbau von Ökostrom, eine klimaneutrale Industrie und mehr E-Autos. Die Klimaexpertin der Grünen, Badum, erklärte, bisher gebe es beim Klimaschutz nur winzige Trippelschritte, dabei müsste man schon längst Marathon laufen.

