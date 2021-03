In Deutschland ist die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

Wie die Bundesdrogenbeauftragte Ludwig mitteilte, starben 1.581 Menschen an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen. Das waren 183 mehr als 2019. Häufigste Ursache seien weiterhin Überdosierungen von Heroin und Morphin, erklärte Ludwig. Auch gefährliche Drogen-Cocktails mit gemischten Substanzen und Langzeitschädigungen hätten oftmals zum Tode geführt. Viele suchtkranke Menschen seien durch die Corona-Pandemie in eine verstärkte Lebenskrise geraten. Dies könne auch ein Grund dafür sein, dass sich mehr Drogenkonsumenten als in den Vorjahren das Leben genommen hätten, so die CSU-Politikerin.

