Bei den Ausschreitungen in Washington sind mindestens 68 Menschen festgenommen worden.

Die Polizei in der US-Hauptstadt teilte mit, 56 Beamte seien verletzt worden, zwei davon würden im Krankenhaus behandelt. Zwei Rohrbomben und sechs Schusswaffen seien sichergestellt worden. Zudem seien im Zusammenhang mit den Vorfällen binnen 36 Stunden 55 Strafanzeigen gestellt worden. In den meisten Fällen laute der Vorwurf auf unerlaubtes Betreten bestimmter Bereiche, in manchen Fällen gehe es aber auch um Körperverletzung oder unerlaubten Waffenbesitz.

