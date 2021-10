Der Einsatz von Bundeswehr und deutschen Entwicklungshelfern in Afghanistan hat mehr als 17,3 Milliarden Euro gekostet.

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Alleine aus dem Verteidigungsetat seien von 2001 bis 2021 rund 12,3 Milliarden Euro an einsatzbedingten Zusatzausgaben aufgewendet worden, heißt es. Das Auswärtige Amt habe 2,48 Milliarden Euro ausgegeben. Und vom Entwicklungsministerium seien 2,46 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden.



Das Verteidigungsministerium will am Mittwoch mit einer Bilanz des Einsatzes beginnen. Über den Zeitplan hatte es im Vorfeld Streit gegeben. Verteidigungspolitiker mehrerer Fraktionen wollen der Auftaktveranstaltung fernbleiben. Sie kritisieren den dafür gewählten Zeitpunkt kurz nach der Bundestagswahl.

