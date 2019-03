Die Deutsche Bahn und der Bund als Eigentümer des Konzerns haben noch viel vor. Sie begreifen den Schienenverkehr zu Recht als Investition in eine klimafreundlichere Zukunft. Die Bahn als wichtiger Baustein der Verkehrswende. Denn nur so lassen sich auch die ökologischen und verpflichtenden Ziele der Bundesregierung erreichen.

Ärgerlich nur, dass dieser Prozess lange dauern wird. Weil in der Vergangenheit zu wenig getan wurde. Das nationale Schienennetz ist zwar immer noch das größte in Europa, doch der derzeitige Zustand ist für diese politische Zielsetzung leider nur ungenügend. Das bekommen die Millionen Pendler und Fernreisenden täglich zu spüren. Weil bedingt durch die einstigen Börsenpläne des Eigentümers zu viel gespart wurde - beim Personal, bei der Instandhaltung und Modernisierung der Bahnhöfe und des Netzes.

Anhaltende Finanzierungsprobleme

Nun also soll endlich umgesteuert werden. Und das kostet. Die heutige Präsentation der Bahnbilanz durch den Vorstand zeigt denn auch vor allem eines: Trotz zweifelsohne verbesserter finanzieller Rahmenbedingungen seitens der Politik hat der bundeseigene Konzern ein Finanzierungsproblem. Der Gewinneinbruch um 30 knapp Prozent und - noch schlimmer - das Anwachsen des Schuldenberges lassen erkennen, dass die Einnahmen die notwendigen Ausgaben nicht decken.

Wer heute vom Vorstand Antworten auf diese Finanzmisere erwartet hat, wurde allerdings enttäuscht. Außer dem nun möglichen Verkauf der immerhin gewinnbringenden Unternehmenstochter Arriva wurde nichts Konkretes genannt. Da wünscht man sich ein doch selbstbewussteres Auftreten der Konzernspitze - gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber dem Bund als Eigentümer. Es geht nämlich um Ehrlichkeit.

Endlich fairer Wettbewerb

Denn solange ein fairer Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern in Deutschland nicht besteht, so lange wird es auch kein tragfähiges und ausreichendes Finanzgerüst für die so oft gepriesene "Zukunft Schiene" geben. Steuerfreies Kerosin beim Flugverkehr, Dieselsubventionen für LKW - das alles benachteiligt den Zugverkehr. Hier muss zuallererst steuerpolitisch aufgeräumt werden. Denn die Bahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel.

Zur Ehrlichkeit gehört aber auch die Devise "Klotzen statt kleckern". Es geht um einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag für die kommenden Jahre, den das System dringend braucht. Das ist kein Freibrief für Managementfehler bei der Bahn, für eine weiterhin zu aufgeblähte Konzernstruktur. Da hat hoffentlich der Bundesrechnungshof auch weiterhin ein Auge drauf.

Ja, das alles kostet viel Geld, doch dafür bekommen wir alle - hoffentlich schon bald - einen effizienten, umweltfreundlichen und attraktiven Schienenverkehr.