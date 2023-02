Schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien. (picture alliance / AA / Evrim Aydin)

Diese Zahl nannte Stadtplanungsminister Kurum vor Journalisten in der Provinz Adiyaman. Begonnen hatte die Erdbeben-Serie im türkisch-syrischen Grenzgebiet am 6. Februar. Seitdem gab es mehr als siebentausend Nachbeben; gestern waren zwei schwere Erdstöße registriert worden. Mehr als 49.000 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge in beiden Ländern ums Leben gekommen.

